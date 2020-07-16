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Pippa Roome: Let’s keep these benefits long-term *H&H Plus*

Opinion
Pippa Roome Pippa Roome

What do you want to keep from lockdown in the post-Covid world?

This question is rife in the mainstream media, with people talking about working from home, spending less time rushing about and better communications with remote friends and family.

After one weekend of eventing under the new guidelines, it’s clear there are elements of the new protocols we’re keen to keep long-term.