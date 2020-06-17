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Mary King: What should we aim for now? *H&H Plus*

Opinion
Mary King Mary King

If all goes well, we might actually be going eventing in two weeks’ time – and I can’t wait to see everyone again – but it’s still hard to make plans. Although it looks as though the French autumn season might survive, the devastating cancellation of so many lovely events – Hartpury, Millstreet, Blair, Burghley, Blenheim and Boekelo – makes it difficult to know what to aim for.

You always start a season with a goal for each horse, even if it doesn’t come off. I had high hopes of the six-year-old championship at Le Lion for Kings Tilly, but I don’t think she’ll be ready in time.

When lockdown started, I turned away the competing horses; they’re back in work, but working off grass, and hard ground has slowed preparation. It’s ironic to think of the amount of withdrawals there would have been in recent weeks.