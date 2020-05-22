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Harry Meade: If only you could pause a busy life *H&H Plus*

Harry Meade Harry Meade

It’s an interesting aspect of horse sport that a lot of us appear to do the same thing, but the business model underpinning each professional rider is different. As such, each will be hit to varying degrees financially by the shutdown.

Some rely heavily on buying and selling horses, others on teaching. These activities have been severely affected, although the recent loosening of the lockdown will help.