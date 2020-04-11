{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

Charles Frampton: We must all remain positive *H&H Plus*

Opinion
Horse & Hound

All hunting has sadly come to an abrupt end due to the Covid-19 virus. My children, the Frampettes, are elated by the lack of school but savage about having to cancel their long-awaited hunting trip to Dorset.

What a dismal end to the wettest season I can ever remember. Despite these conditions, our farmers have been amazing with their generosity and support throughout.

Happy shopper

Our hunt, like many, has created teams within our community to support those in need. The hunt country has been divided into areas, and people assigned to coordinate the help that has been offered.