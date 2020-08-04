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Showjumping report from the Young Horse Championships: ‘The more you ask, the more she tries’ *H&H Plus*

Suzanne Jones Suzanne Jones

Inovation retains her run of form here for the third year, while a big-jumping six-year-old catches many an eye

Young Horse Championships, Weston Lawns, Warks, 30 July–2 August

“This is one of my favourite shows,” said Pippa Allen, after winning the Walnut Hill Equine Veterinary Clinic seven-year-old championship with Anne Bedford’s Inovation.

Pippa’s winning partner would seemingly agree with her – Inovation won the five-year-old title here with Pippa two years ago, finished second in the six-year-old a year later as Stevie Crosby deputised, and made a winning return for Pippa this year.

“Inovation’s a machine, the more you ask the more she tries. When you get a chestnut mare on your side, they’ll do anything for you. She’s definitely my favourite,” said Pippa, who claimed a 1.16sec advantage in the six-horse decider on the I’m Special De Muze x Asca Z mare.