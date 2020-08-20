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Showjumping highlights: Professional ambitions on display *H&H Plus*

Penny Richardson

A 14-year-old rider clinches four wins before preparing for heart surgery, while the Union flag flies in the Netherlands

Bicton Arena, Devon

Joe Dyer had a weekend to remember at Bicton Arena’s summer festival. As well as winning three senior classes on his horse Spartisan, plus a 90cm pony open with Cluedo III, the 14-year-old rider had to cut his show short in preparation for heart surgery.

Joe, who lives near Bristol, missed a day of the show after getting the call to attend a Covid-19 test before being admitted to hospital.

“We discovered Joe’s problem when he was playing around on his dad’s blood pressure monitor two months ago,” said his mother Catherine Sheppard. “He had the operation straight after the show and is now recovering at home. He should be back riding soon.”