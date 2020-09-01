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Showjumping highlights: ‘A winning machine’ *H&H Plus*

Penny Richardson

Sally Goding cleans up with a plethora of wins at Keysoe, while John Crippen is building up an exciting team

Keysoe, Beds

Sally Goding enjoyed a terrific weekend at Keysoe, where her victories included both 1.40m open classes on Corbeagh Luxor, a 1.30m win with Nintendo Van De Ijse and Foxhunter victory on Cooley Pot Of Gold.

“It was a good show and I was very happy with all the horses,” said the Sussex rider.

Sally is a busy lady. She currently has six horses in at her yard, plus another 10 she competes for Irishman Mark Dorgan.