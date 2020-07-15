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Showing highlights: ‘Exceptional’ ponies on display at first post-Covid-19 affiliated show *H&H Plus*

Alex Robinson Alex Robinson

‘Exceptional‘ ponies come forward for the first show back

BSPS Area 1A, Richmond EC, North Yorks

British Show Pony Society (BSPS) Area 1A held the first post-Covid-19 affiliated show. Area chairman Joanne Pybus was impressed by the “exceptional” ponies presented for judging.

“There was a huge amount of planning and extra admin to do so we could adhere to Government and governing body guidelines,” said Joanne. “Each class had a start time with timed working in, and there was a happy atmosphere.”