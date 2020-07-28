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Showing highlights: Deserved champions pick up prizes and more *H&H Plus*

Alex Robinson Alex Robinson

A 2019 RIHS winner, a mini superstar and a consistent open horse are among deserved champions

BSPS Area 6 working hunter show, Dallas Burton Polo Club, Warks, 18–19 July

After winning at the Royal International (RIHS) last year in her novice season, a scopey mare ensured she started her 2020 open campaign at the top of the tree. Imogen Rodger, 17, rode Bowland Undercover (Betty) to win both open 15hh and intermediate classes, before netting the section championship.

Imogen’s mother, Danielle, bought seven-year-old Betty – who is produced by Russell Ingram – two years ago from the Bowland stud unseen and has been “blown away” by the bay mare’s talent and natural boldness over fences.