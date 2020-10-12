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Accidents serve as timely reminder why a well-fitting riding hat is essential *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

Following a number of recent accidents and near-misses in which safety equipment has demonstrated its value, H&H has been finding out whether you can get an expert fitting of a riding hat or body protector while the pandemic continues...

RIDERS have been urged to ensure they continue to have hats and body protectors professionally fitted during the pandemic.

H&H has reported on recent accidents and near-misses, serving as a timely reminder of the importance of wearing up-to-standard and properly fitted hats when riding and handling horses.

These include leading US showjumper Laura Kraut, who had a lucky escape in a fall this summer when her horse, Jakarta, stood on her head. She escaped with concussion and a broken nose.

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