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RDA’s closure during pandemic is having a huge negative effect *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

While lockdown has been tough for many people, those who rely on Riding for the Disabled groups for their only weekly physical and/or social activity have found the shut down especially hard to cope with. H&H finds out more...

Prolonged closure of Riding for the Disabled Association (RDA) groups is having a negative impact on a large number of members’ confidence, and physical and mental wellbeing.

The RDA surveyed 3,382 members, including riders and carriage drivers, family members, carers, teachers and volunteers.

Of these, 80% said being unable to access the RDA has had a negative impact on their physical wellbeing, 77% said this is true of their mental wellbeing and 75% said this is affecting both.

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