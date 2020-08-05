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Eventing highlights: Rushbrooke’s Always on time *H&H Plus*
Ellie Hughes
5 August, 2020 09:00
An opinionated home-bred mare wins on only her second novice outing
Frickley Park (1), South Yorks
James Rushbrooke and Carol Smart’s Always On My Mind (Allie) were one of only two combinations in novice section M to finish on their dressage score. Their speedy trip across country bagged them a win at only their second attempt at the level.
“Last year at Skipton we only made it as far as the third fence,” explained James of their novice debut. “She’s the sort of mare that if she gets out of bed on the right side then she’s lovely, but catch her getting out on the wrong side and you don’t want to be going near her.”
The eight-year-old daughter of Mill Law, who was bred by her owner, Carol Smart, is one of seven eventers and three hunters stabled at 23-year-old James’ North Yorkshire base.
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