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Eventing highlights: Bright Star shines for Parry *H&H Plus*

Ellie Hughes

Spending more time at home during lockdown results in a win for one amateur rider

Dauntsey Park (1), Wilts

Working from home during lockdown gave Andrew Parry and his winning BE90 partner, Autumn Bright Star, the opportunity to perfect their performance between the white boards. They were rewarded with a first-phase score of 29, which they stayed on to bag section S.

Andrew works for British Petroleum (BP) as vice-president of HR for the Middle East. “Pre-Covid life saw me travel extensively and spend a couple of weeks a month away,” explained Andrew.

“It has not always been easy and I would often turn up to an event feeling underprepared – and jet-lagged – but lockdown has allowed me to focus on my training and my dressage scores dramatically improved as a result.”