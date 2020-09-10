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Dressage highlights: ‘She gives you the world’ *H&H Plus*

Andrea Oakes

A British-bred mare succeeds at PSG with a plus-70% score, while a “big, powerful” gelding comes into his own

Swallowfield Equestrian, Warwickshire

Stefanie Harrington’s British-bred mare Lorna Doone made easy work of her first competitive prix st georges (PSG), marking this milestone moment with a 72% win.

“My only aim was to succeed in the three- and four-time changes,” explained Stefanie, who had an inkling that “Lexi” was on side after a productive warm-up. “Our first move was across the diagonal in extended trot and she just flew. The trot work was brilliant, we got our changes, and the pirouettes, while still green, were actually pretty good.”

Stefanie has trained with Daniel Greenwood since Lexi was a youngster.