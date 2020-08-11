{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

Cholmondeley Castle eventing report: Emily King conquers on new ride *H&H Plus*

Horse & Hound

Emily King rules with a new ride from the French-bred Biats family that produced five-star winner Oslo, as the cream of the eventing world gather in Cheshire, writes Jo Prestwich

Cholmondeley Castle, Cheshire, 1–4 August

Emily King rode the French-bred Valmy Biats to win one of four competitive intermediate sections at Cholmondeley Castle Horse Trials. Large entries resulted in two extra days of competition to fit in as many starters as possible, within the current rules.

Valmy Biats, an Orlando half-brother to five-star winner Oslo, joined Emily after she met his breeder Philippe Brivois at Le Lion d’Angers last year.

“Lockdown has given me time to get to know him,” said Emily, who was making her first visit to the event which now would be termed her local since she moved to the north-west.