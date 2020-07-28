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Bicton Arena eventing report: Mary King scores a local win *H&H Plus*

Julie Harding

Mary King scores a win with a slow-maturing home-bred, while Kitty King’s on-form greys land a one-two

Bicton Arena (2), Devon, 24–26 July

Mary King scored a local win when she captured open intermediate (OI) section Q with King Robert II.

“I haven’t won at Bicton for years,” confessed the Sidmouth rider, who led the dressage on 24.8. “The ground was good, so I thought I would go fast, but not flat out.”

King Robert is home-bred, out of Kings Temptress and by Chilli Morning, whom Mary briefly competed before passing the stallion to William Fox-Pitt. “Bobby” was eighth in the CCI4*-S at Tattersalls last year, but has also had some more patchy form.