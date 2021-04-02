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‘Being brave’ can affect horse and rider safety and welfare *H&H Plus*
Eleanor Jones
2 April, 2021 17:01
This comprehensive study of riders found they seem to revel in the idea of risk, and that fear is not seen as something that should affect riders’ decision-making. H&H finds out the impact this could have on both horse and rider
RIDERS who are pushed to be “brave” and “get tough” to overcome issues could be putting their own and their horses’ safety and
welfare at risk.
Rosie Jones McVey’s
research into equestrians’ bravery and its implications, published in journal Animals, was based on 14 months spent with 35 riders.
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