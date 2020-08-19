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Aston-le-Walls eventing report: Kitty King is crème de la crème *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

Consistent Kitty King scores with a brace of wins over a track that earns course-designer Nigel Taylor praise, and lockdown training pays dividends with low scores in abundance

Aston-le-Walls (X) and (4), Northants, 11–16 August

Kitty King continued her blistering form with two advanced wins – topping one section by a close-to 20-penalty margin.

Kitty, who jumped double clears on all her six rides from BE100 to advanced, repeated her double success from Aston’s July fixture, where she took top honours in a brace of open intermediate (OI) sections.

Her Rio Olympic ride Ceylor LAN, owned by Diana Bown, Jacqueline Owen and Samantha Wilson, achieved the best dressage across all advanced sections with a score of 20.2. The pair added 6.8 cross country time-penalties to their first-phase total, leaving them 19.3 penalties clear of Piggy March and Brookfield Quality.