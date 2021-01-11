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Veteran five-star eventer Wesko — ‘We thought if nothing else, he’d be easy to sell as he was such a cool dude’ *H&H Plus*

Pippa Roome Pippa Roome

This veteran five-star winner has an “amazing brain” and is a favourite with everyone, having bounced back from injury in 2016. Pippa Roome finds out more about him from his connections

Need to know

Age: 18
Breeding: Karandasj x Mytens xx
Rider: Tim Price
Owner: Windrush Equestrian Foundation and rider
Breeder: RJM Schoenaker
Greatest achievements: second Hartpury CCI4*-S 2013; first Blair CCI4*-L 2013; first Tattersalls CCI4*-S 2014; first Luhmühlen CCI5* 2014; second Hartpury CCI4*-S 2014; represented Australia at the 2014 World Equestrian Games; second Kentucky CCI5* 2015; fourth Aachen CCIO4*-S 2015; third Pau CCI5* 2015; second Jardy Event Rider Masters (ERM) CCI4*-S 2018; first Arville ERM CCI4*-S 2019; fourth Aachen CCIO4*-S 2019; fourth Strzegom CCI4*-L 2020; third Pau CCI5* 2020 (all class names updated to current format).

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