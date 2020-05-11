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‘The trophy had his name on it’: We reflect on the other lost Badmintons *H&H Plus*

Horse & Hound

This year marks the sixth occasion when Badminton has been cancelled. Emma Sewell and Pippa Roome trace those other “lost Badmintons” and how their absence affected the following years’ events

“April without Badminton is like Christmas without plum pudding,” wrote H&H columnist Loriner in 1975. Unrelenting rain had left competitors and spectators wallowing in the mud and organisers with no choice but to cancel the event.

The event is now normally held in May, but Loriner’s statement echoes the sentiments of many this week, with coronavirus denying us our annual pilgrimage to Gloucestershire for “The Great Event”.