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The new normal: How racing is adapting to change due to Covid-19 *H&H Plus*

Jennifer Donald Jennifer Donald

Empty grandstands and frequent health checks are the new norm as the sport carries on behind closed doors, but Jennifer Donald discovers intense passion still fills the racecourse during this critical time

The general manager of Warwick Racecourse, Andre Klein, describes the sport behind closed doors as “racing on a life-support machine”, and nothing can prepare you for stepping into a near-deserted racecourse for an afternoon of action.

The welcome is still warm – albeit muffled through regulation face-masks. However, the turnstiles are all but redundant and there is an eerie quiet from the normally bustling terraces, thus magnifying the magnificent sound of hooves pounding the turf.