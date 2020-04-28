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What does is really cost to run a hunt? *H&H Plus*

Horse & Hound

How much does it cost to run a hunt? Frank Houghton Brown discovers how much it varies from pack to pack and how funds are generated

Each individual hunt has its own specific and unique infrastructure that has evolved over time to suit the hunt. The requirements of a large four-day-a-week foxhound pack are totally different to those of a two-day-a-week foot pack.

The former might have horse power for two, or even three, members of staff, with two horses each per hunting day, and the stable staff and transport to service that need, a fallen stock collection round with a knacker truck, a fully equipped fencing repair service and a kennelman to help with hounds in kennels. A foot pack that hunts two days a week may just require one employee and a vehicle.