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On trend in the saddle: The latest tack design innovations *H&H Plus*

Alex Robinson Alex Robinson

Alex Robinson looks at what’s new in the world of tack and which of the latest design innovations could benefit you and your horse

As our scientific knowledge of the mechanics of the horse continues to grow, so does our insight into how outside influences, such as tack, impact movement and performance. With this in mind, saddlery manufacturers are constantly looking to improve, innovate and develop their products to help riders improve both their own and their horse’s performance.

Irrespective of which discipline you compete in, it’s imperative to have the correct gear so your horse is comfortable and able to perform at his best.