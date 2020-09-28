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All in a day’s work for a master saddle fitter… *H&H Plus*

As told to Helen Scott
Horse & Hound

David Baxter on the diverse skills of being a master saddle fitter and his early encounter with a budding top event rider

My father worked in hunt service in Scotland so I grew up with horses and learnt to ride at an early age. I was expected to sit tight over small walls when I was three. We moved to Huddersfield when my father bought a riding school advertised in Horse & Hound. I joined the Rockwood branch of the Pony Club and experienced a lot with them.

Huddersfield was quite a wealthy area in the 1960s and ’70s with a lot of competitive and talented riders including the Whitakers, so there were a lot of good shows. My father, Charlie, was a judge at Horse of the Year Show and we originally had show ponies, then showjumpers before I fell in love with eventing.

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