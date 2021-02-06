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‘It’s key to have a presence’: the dos and don’ts of promoting yourself online *H&H Plus*

Stephanie Bateman

In the first of a series looking at how to market yourself as a rider, Stephanie Bateman delves into the world of social media and discovers the dos and don’ts of promoting yourself online

Being a professional rider is no longer just about producing and competing horses, it’s about running a business, and effective social media is key to this.

“Social media gives you the opportunity to put yourself in front of the world, including prospective sponsors and owners,” says Ashley Rossiter, managing director of PR and social media marketing agency Mirror Me PR.

“It gives you the chance to be seen by a huge audience and highlight your progress,
horses, achievements and professionalism.”

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