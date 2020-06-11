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Zara Tindall: ‘riding for your country – it’s what dreams are made of’ *H&H Plus*

Catherine Austen Catherine Austen

The former European and world champion tells Catherine Austen about her passion of riding for the British team, why pressure makes her tick and her chance to return to the Olympic fray

Not many riders have won a medal at every championship at which they’ve competed. Zara Tindall has – from individual silver at the 2002 young rider Europeans to team silver at the 2014 World Equestrian Games (WEG). Her six chunks of precious metal also include, unforgettably, her individual victories in the 2005 European Championships and the following year’s WEG.

Exceptionally cool under pressure – possibly innate, possibly partly the result of growing up in the media spotlight – means that she is undoubtedly a considerable asset to a team. This is borne out by the fact that she has been a counting score on each of the five teams on which she has ridden.

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