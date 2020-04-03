{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

H&H interview: Point-to-point trainer Rose Loxton *H&H Plus*

Hannah Lemieux Hannah Lemieux

The point-to-point trainer tells Hannah Lemieux about her battle with cancer, a fruitful arrangement with Paul Nicholls and the joy of training quality horses

Just a few yards from Rose and Sam Loxton’s cottage are eight modest stables housing a handful of former top-class chasers, now turning a dab hand to the point-to-pointing and hunter chase game.

The majority are ex-Paul Nicholls horses, now reaping the benefit of a “freshen-up” courtesy of the couple’s more rustic set-up, situated on their dairy farm in the scenic Somerset countryside.

Rose gets her horses extremely fit for racing and when I see first-hand the rolling hills they have access to, I understand how. A short hack down the lane takes them to a field, which drops down into a steep valley. Three times up the valley is the usual routine for these horses and although Rose quips it is “no Nicholls’ Ditcheat hill”, it is impressive.