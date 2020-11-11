{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

H&H interview: Meet successful showing duo Craig Elenor  and Sara Parrott *H&H Plus*

Alex Robinson Alex Robinson

Perfectionists in the show ring and business-savvy, this couple have an unstoppable recipe for success. Alex Robinson finds out how they make it work

How do most good love stories start? A guy, a girl and the exchange of a drink. Throw in the backdrop of a horse show and that’s how one equestrian power couple started their relationship. Craig Elenor and Sara Parrott, one of showing’s most established producing duos, first met at Arena UK some seven years ago while attending the British Show Pony Society (BSPS) Summer Championships. It was the show’s annual Saturday-night party held at the venue’s bar where groups of show-goers descended for celebratory – or commiseratory – drinks.

“The week after the BSPS champs we were both back at Arena UK for the Coloured Horse and Pony Society (CHAPS) finals, and conveniently our horses were stabled next to each other,” reminisces Sara, who moved from her home town in Essex to join Craig at his base up north a year later.