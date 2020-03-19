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H&H interview: Danish dressage rider Daniel Bachmann Andersen *H&H Plus*

Polly Bryan Polly Bryan

The Danish dressage star tells Polly Bryan about his early obsession with dressage, his passion for training and how his family help him keep perspective

Daniel Bachmann Andersen is one of those people who, after an hour in his company, makes you feel both inspired and somewhat mediocre in comparison. The 29-year-old has achieved more in his life than many people twice his age – top-10 placings at the European Championships in 2019 and the World Equestrian Games (WEG) in 2018, individual fourth at last year’s World Cup Final – and has two hugely exciting prospects for the Tokyo Olympics later this year. As head rider at the eminent Blue Hors Stud near Billund in central Denmark, Daniel is living the dream he has been single-mindedly focused on achieving since the age of 10.