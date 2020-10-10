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Growing old disgracefully: Former equine stars who still get up to crazy antics *H&H Plus*

Andrea Oakes

Some say old age is a licence to misbehave. These former stars certainly think so, finds Andrea Oakes, who tracks down some who still get up to crazy antics

He may have hung up his horseshoes, but former international eventer Twinkle Bee is not yet ready for the carpet slippers. Instead, the grandfather of Anna Warnecke’s yard seems intent on growing old disgracefully – like so many high-profile horses who still rule the roost in retirement.

Known as “Trusty”, the 25-year-old gelding has a number of tricks to keep Anna and her groom Laurie Robinson on their toes.