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Legends of the chase: Charles Stirling ‘Good manners and loyalty are the two most important ingredients’ *H&H Plus*

Horse & Hound

This amateur huntsman has enjoyed “wonderful sport” with an impressive variety of packs across the country, explains Frank Houghton-Brown

In nearly five decades as a master, Charles Stirling hunted six packs of hounds – including simultaneously in Dorset and Northumberland for
a period.

“My grandfather Sir Charles Mander, the kindest of men, was chairman of the Albrighton and had a stinking row with the master Hilda Vaughan, who was his cousin,” Charles Stirling explains. “He was so upset that he had a stroke and died. It rather put my mother off hunting.”

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