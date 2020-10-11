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Tactics and talent prove a winning recipe as veteran star scores grand prix win *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

Kerry Brennan and Wellington M claimed both grand prix qualifiers before taking top honours in Sunday’s feature class at the British Showjumping Indoor Championship Finals. Find out more about the pair and their winning tactics...

Kerry Brennan and her veteran superstar Wellington M took home the complete grand prix set with wins in both qualifiers and a stellar victory in the main event on the final night of the British Showjumping Indoor Championship Finals at Aintree International Equestrian Centre.

The pair, who have been travelling between Kerry’s yard in Chesterfield and the venue in a trailer daily, topped the podium in Sunday’s (11 October) grand prix following a masterfully judged jump-off round.