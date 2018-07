NPS Area 7 showing results, 28 January 2012

Leyhills/P(UK) Keston Royal Occasion in-hand M&M (D Puttock) sml y’stk.– 1, S Ellis’ Islyn Gwennol; 2, E Payne’s Slades Honey Dew. 4yo & over.– 1, C Beveridge’s Bynseion Deveril. lge y’stk.– 1, R Lock’s Wellbrow Dodger; 2, J Faulkner’s Chaffcombe Fine Falcon; 3, W Cox’s Teacake Of Whitefield. do, 4yo & over.– 1 & ch, W Cox’s Lochlands Principal Flute; 2 & res, J Hawkins’ Townend Faithful; 3, N Stagrell’s Lunesdale Lady Rebecca. in-hand RP/SHP.– 1, B Skeet’s Braeglen Tickety Boo; 2, S Hanter’s Jipson Vanquish; 3, S Tanner’s Heart A Flutter. Stanford nov ridden 4-6yo RP/SHP.– 1, J Armstrong-Small’s Lyncombe Fascination; 2, S Lyndsey’s Hopgarden Hanky Panky; 3, A Bury’s The Waiting Game. NPS Checkleybank/P(UK) Colne M&M nov LR (Mrs V Hampton).– 1, S Davis’ Leahness Chancer; 2, K Kozersky’s Hisley Calypso; 3, S Proctor’s Gangsdown Brodie. NPS/P(UK) Waxwing nov FR.– 1, A Robinson’s Cefynmelyn; 2, A Harrison’s Coppie Edwin; 3, Mrs J Aufeio’s Stourton Penny Farthing. NPS TC Tack & Things/Colne M&M LR.– 1 & res, Hisley Calypso; 2, Mrs N Thorne’s Thistledown Busy Bee; 3, S White’s Rookery Jumble. NPS KBIS/P(UK) Waxwing FR.– 1 & ch, D Plumb’s Southley Red Ember; 2, Cefnmelyn; 3, J Armstrong-Small’s Tinsley Rock N Roll. jnr ridden, 138cm.– 1, Southley Red Ember; 2, J Armstrong-Small’s Waxwing Cherokee; 3, J Buxton’s Redpools Murene. 153cm.– 1, G Cowell’s Islay May Of Forglen. NPS Hirstmund Stud pure nov ridden M&M, sml.– 1, D Barr’s Waitwith Silver Ten; 2, Mrs W Wilson’s Northlight Giorgio; 3, MR Bryant’s Moonpenny Aurora. lge non-Welsh.– 1 & ridden ch, D Barr’s Burnhead Henry; 2, S Roberts’ Hollybrooke Tinker; 3, W Cox’s Banksgate. Welsh.– 1 & ridden res, Burns & Smith’s Broughton Jenny Jones; 2, J Gregory’s Bookhamlodge Tony Montana; 3, Llanidam Goldings. NPS Firle Stud nov/P(UK) confined nov ridden M&M (R Hunt) sml.– 1, Northlight Giorgio; 2, MR Bryant’s Frithesden Alberti Bass; 3, G Gould’s Moortown Bushman. NPS Firle Stud nov/P(UK) Llanarth confined nov ridden M&M, lge non-Welsh.– 1, C Cornwall’s Tyan Tynaria; 2, K Johnson’s Brittleton Ledaig; 3, Mrs S Hobday’s Sunglow Solitaire. do, Welsh.– 1, C Skellham’s Loatland Dandy Man; 2, G Gould’s Gellilaf Ronaldo; 3, Bookhamlodge Tony Montana. NPS Snuggy Hoods/P(UK) Llanarth open ridden M&M, sml.– 1, Frithesden Alberti Bass; 2, L Pope’s Llanarth Limited Edition. lge.– 1, A Hoare’s Broughton Royal Statesman; 2, D Plumb’s Guards Jester; 3, K Johnson’s Cloverdene. WHP starter stakes (Mrs J Williams, S Shearman) 1ft 6in.– 1, D Atherden’s Lowhouses JR; 2, A Harrison’s Hornbeams Heartbeat; 3, Cefnmelyn. 2ft.– 1, Redpools Murene; 2, F Goodsir’s Sydserff Golden Wych Elm; 3, S Robinson’s Nantymyndd Mab. P(UK) Horselode confined nov M&M, exc 138cm.– 1, Hollybrooke Tinker; 2, N Gibbons’ Penclose Sovereign; 3, V White’s Pennal Zedan. exc 122cm.– 1, K Wavell’s Alexander Of Langsett; 2, D Mitson’s Glynwyn Escapado; 3, K Gibbons’ Brysmith Vulcan Spirit. 122cm.– 1, D Mitson’s Min-Y-Don Mascherano; 2, D Willis’ Friars Goldfever; 3, Mrs C Mawby’s Pantycoed Tawny. NPS PRP Equestrian Rescue RIHS M&M WHP (D Puttock, Mrs A Nicholls): 122cm.– 1, J Armson’s Hanmere Showman; 2, M Shepherd’s Carmilo Magician; 3, P Eddis’ Bradmore Raindance. 138cm.– 1 & ch, L Hingley’s Millcroft Dow Jones; 2, Mrs J Somerset’s Tyan Tullimore; 3, S Wheway’s Peasedown Mr Muddle. exc 138cm.– 1, RK Leavesley’s Cashelbay JJ; 2, F Castle’s Pentrepiod Messiah; 3, S Parker’s Rebels Flight. P(UK) Downland Smuggler 158cm WHP.– 1, H Coy’s CJ’s Tonto; 2 & res, C Acker’s Pablo II; 3, A Stirrat’s Crystal Grey.