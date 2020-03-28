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Access all areas: show producers Mark Robert Reeves and Steven Hulston *H&H Plus*

Alex Robinson Alex Robinson

Alex Robinson meets the savvy production duo who are confirming there are still proper horse people in the sport

As last month’s chaotic weather raged on, the equestrian world came to a virtual standstill and there hasn’t been much time to think ahead to the coming summer season. But for producers Mark Robert Reeves and Steven Hulston of the Cuddington Stud, the show must go on. With all of their 23 stables occupied, the team has been hard at work all winter in preparation for another year on the circuit, despite the current uncertainty surrounding coronavirus.

Their Cheshire base has been hit by unrelenting rainfall for several days, but as you drive into the pretty courtyard at the entrance to their yard, there isn’t a hair out of place.

There is a calm, peaceful atmosphere, and heading into the main barn, the horses are relaxing in spacious boxes with thick straw beds without a care in the world. Pretty trimmed heads look over stable doors to greet us and you can’t help but be impressed by the assembly and cleanliness of the place.