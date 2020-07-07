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Showjumping highlights: Riders return in full force to the new-look national sport *H&H Plus*
Horse & Hound
7 July, 2020 16:00
Riders are returning in full force to the new-look national sport, while British and Irish competitors are already making an impact overseas, by Penny Richardson and Jennifer Donald
Chard, Somerset
Adrian Whiteway’s first outing since returning from Vilamoura in March turned into a winning one when he and Anytime II took the 1.30m/1.40m class. The Dutch-bred gelding has been a great horse for Bristol-based Adrian, who is getting his string going again before spending two weeks at shows in Belgium.
“He’s 15 now, but he feels as good as ever. He’s a cool boy,” said Adrian, who spent the lockdown working on his young horses. “The older horses needed a holiday after six weeks in Portugal, where they surpassed my expectations,” explained Adrian, who has had help from John Renwick.
“I was fed up with coming fourth, so John’s been helping me improve my speed. I’ve been for lessons and we’ve worked on turns,” he said.
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