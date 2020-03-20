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Latest in the veterinary world on taking horses’ temperature *H&H Plus*

Horse & Hound

Temperature taking and rugging up are in the research news, reports Peter Green MRCVS

Taking a horse’s temperature is a standard procedure, carried out when fever is suspected or to monitor the daily health of an elite equine athlete.

The time-honoured method is to insert a thermometer in the horse’s rectum and wait for a minute or so, before removing it to read the result. Some horses object to this, however, becoming stressed and putting handlers at risk. Skin temperature can be taken remotely with a thermal imaging camera, but this is not a reliable guide to genuine core temperature.