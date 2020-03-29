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Stress-free towing *H&H Plus*

Stephanie Bateman

A comfortable journey will help your horse to arrive safe and relaxed at his destination. Stephanie Bateman investigates the demands of a trip in the trailer

Being able to tow your horse opens up a wide range of opportunities from travelling to lessons, competitions and events to being able to get your horse to a vet in an emergency.

However, it’s easy to forget how unnatural travelling is for your horse, so understanding how they travel and what their preferences are will help you give him the best possible ride.

Trailers offer a variety of travelling positions including front-facing, rear-facing and herringbone (diagonal), but the jury’s out on a definite favourite.