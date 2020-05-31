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Lockdown fitness: Honing your riding muscles through dynamic power *H&H Plus*

Horse & Hound

Dynamic power is the focus of this fitness session with chartered physio Sarah Claridge – to hone your muscles for rising trot, the two-point canter and landing after a fence

Lockdown may finally be easing, but there’s still no prospect of gyms being opened within the next few weeks, so we need to keep ourselves ticking over in our own homes.

However, now that schooling venues and equestrian centres are beginning to restart their business, and our riding horizons are opening up, it’s essential that we keep our bodies in tip-top condition.

Here’s a batch of exercises – stretching, cardio and dynamic power – to hone your muscles and target those areas riders typically need to work on.

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