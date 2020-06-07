{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

Lockdown fitness: Check out these great strength and conditioning exercises for riders *H&H Plus*

Horse & Hound

Whether you’re doing yard chores or gearing up to compete again, chartered physio Sarah Claridge recommends these strength and conditioning exercises to improve your fitness levels

There is now light at the end of the tunnel as various disciplines begin to look at possible strategies for competition life after lockdown ends.

Many of us have lost some motivation during these two months on standby, so if you’re suffering from a bit of “Quarantine 15”, here are a few exercises to set you back on the path to full fitness. You can do them all at home, on the yard or in your garden – there’s no need for any specialist equipment or gym. What are you waiting for?

Take care: With any new form of exercise, your body needs to build up gradually to avoid strain. Seek the advice of a chartered physiotherapist if you are unsure if you should do any exercises due to underlying health conditions. Particular caution applies if you have any cartilage injuries in your knees or joint replacements; avoid the cardiovascular exercises if you have any unstable cardiac health problems, acute disc bulges/prolapses or referred leg pain, pins and needles, numbness, rheumatoid arthritis, osteoporosis, gynaecological conditions – or if you are pregnant or undergoing cancer treatment.