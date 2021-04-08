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Your full 2021 Grand National form guide: who will you pick as the winner? *H&H Plus*

Horse & Hound

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    • The top 40 horses in this list can run in Saturday’s Randox Grand National. Up to four reserves could get a run if any drop out before 1pm on Friday. Carl Evans looks at all the hopefuls

    CHRIS’S DREAM


    9yo, 11st 7lb
    Form: 110-25P
    Owner: Robcour
    Trainer: Henry de Bromhead
    CLASSY performer in Ireland, as proved when just a neck behind The Storyteller at Down
    Royal in October. In four runs in Britain has yet to excel, including when pulled up in last month’s Ryanair Chase, and no evidence to show he yearns for a long-distance test of stamina, but for now the dream lives on.

    DEFINITLY RED


    12yo, 11st 1lb
    Form: 21-8F4
    Owners: Phil & Julie Martin
    Trainer: Brian Ellison
    CONSISTENT veteran, 15 wins and eight places in 37 starts, but well beaten by Cloth Cap, the bookies’ favourite for the race, when they met at Kelso, and now carries 10lb more than that rival. Unlucky in 2017 National when saddle slipped, but it is hard to envisage his misspelled name appearing on the winner’s trophy.

    BRISTOL DE MAI


    10yo, 11st 10lb
    Form: 229-12
    Owners: Simon Munir & Isaac Souede
    Trainer: Nigel Twiston-Davies
    Jockey: Daryl Jacob
    IMPRESSIVE-looking grey with ability to match. Won a third Grade One Betfair Chase in November and then fine second to a Gold Cup winner at Sandown in February. This has been the aim since, copes with any ground, jockey and trainer are past National winners.

    This feature is also available to read in this Thursday’s H&H magazine (8 April, 2021)

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