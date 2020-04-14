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Ways to create an eco-friendly stable yard *H&H Plus*
Stephanie Bateman
14 April, 2020 09:00
Stephanie Bateman investigates how to build or adapt stables on a low carbon footprint and why constructing a yard need not be a drain on the environment
Not a day goes by when the words “eco-friendly” or “sustainable” don’t make it into conversation, and rightly so.
But the good news for those building or improving their yard is that there are plenty of ways we can reduce our negative impact on the environment.
“Whether you are designing a yard from scratch or making adjustments to an older yard, there are designs and materials that can improve sustainability and reduce your carbon footprint,” says Scott Green, business development manager of The Stable Company.
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