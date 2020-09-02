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Burghley heroes: 10 of the greatest horses *H&H Plus*
Horse & Hound
2 September, 2020 16:00
From the inaugural winner to a modern-day star, Ellie Hughes, Catherine Austen and Pippa Roome pick Burghley’s horse heroes
Merely-A-Monarch
The first of the 12 horses who have won both
Burghley Horse Trials and Badminton Horse Trials was Merely-A Monarch, who took the inaugural Burghley in 1961, aged six. On this occasion and winning Badminton the next spring, he was more than 40 points clear of the field.
Anneli Drummond-Hay then took Merely-A-Monarch showjumping, where he had a spectacular second career.
“He was gorgeous-looking with incredible scope; stunningly brave and careful. He was a class horse in a league of his own,” remembers Lucinda Green.
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