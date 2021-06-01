{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

William Fox-Pitt and Little Fire blaze to Houghton victory while Brits top eventing Nations Cup opener *H&H Plus*

Lucy Elder Lucy Elder

    • WILLIAM FOX-PITT and Little Fire made short work of the Saracen Horse Feeds Houghton International CCIO4*-S  to seal their win with a deceptively quick cross-country round.

    The 12-year-old gelding, with whom William was ninth at Badminton 2019, breezed around Alec Lochore’s track to come home a comfortable four seconds inside the time.

    William, who co-owns the horse with Jennifer Dowling, said to win was “a nice surprise”.

    .

    Full report from Houghton International, including the CCI3*-L sections, is also available to read in Horse & Hound magazine, on sale Thursday 3 June 2021

    You may also be interested in…

    Monkeying Around grows up at Aston-le-Walls Elite *H&H Plus*

    The horse who won Britain’s top event in 2020 hits early form, while rising stars dominate the intermediates at the